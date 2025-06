Denisa è stata uccisa | il suo corpo ritrovato a Montecatini

Una tragedia che ha scosso tutta Italia: Denisa, l’escort romena scomparsa da Prato, è stata trovata uccisa a Montecatini Terme. La sua vicenda solleva domande dolorose e richiama l’attenzione sulla sicurezza e sui rischi che affrontano molte donne in cerca di un puro incontro con la vita. La triste conclusione di questa storia ci invita a riflettere sulla necessità di proteggere e rispettare ogni persona, eliminando il silenzio che circonda queste realtà.

È finita tragicamente la vicenda di Maria Denisa Paun, l’escort rumena scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 maggio da Prato, dove era arrivata per incontrare i suoi clienti in una serie di appuntamenti. Un corpo, verosimilmente il suo, è stato rinvenuto nel territorio del Comune di Montecatini Terme in provincia di Pistoia. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it