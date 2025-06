Della Ragione porta a Benevento la sua serenità e l’aspetto da rockstar | Non mi fermo di fronte alle intimidazioni

A Benevento, Josi Gerardo Della Ragione si presenta con il carisma di una rockstar, pronto a sfidare le convenzioni. Le sue parole risuonano come un inno alla determinazione: "La pubblica amministrazione è contorta, ma serve coraggio per innovare". In un'epoca in cui il cambiamento è essenziale, la sua visione audace rappresenta una luce nel buio della burocrazia. Riuscirà a trasformare le resistenze in opportunità? La risposta è nel suo impegno!

Tempo di lettura: < 1 minuto “La pubblica amministrazione è contorta e c’è sempre un motivo per dire di no alle proposte. Ma con la buona volontà si ottengono dei risultati anche se all’inizio si può scontentare qualcuno. Una cosa è certa, l’amministratore deve avere coraggio”. Parole e musica di Josi Gerardo Della Ragione, presente a Benevento in occasione della Festa dell’Ambiente che si è tenuta questa mattina in Villa Comunale. L’occasione per rinnovare anche il gemellaggio, in tema ambientale, col comune sannita. Volto rilassato e sorridente, capelli lunghi al vento, poco a dir la verità, che lo avvicinano più a una rockstar che non a un primo cittadino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Della Ragione porta a Benevento la sua serenità e l’aspetto da rockstar: “Non mi fermo di fronte alle intimidazioni”

Segui queste discussioni su X

Questa corda di vento che cammina adagio, sopra inutili stanchezze, questo sbarrare la mia porta, invano, vuol dire che mi attardo dove canta il vento che mi oscura la ragione. - Alda Merini - dal Web. Tweet live su X

14 marzo Sul dondolo Javier ragiona sulla nomination e crede di uscire (purtroppo aveva ragione). + vogliono andare a riposare. Javier prende sulle spalle Helena e la porta in stanza. Il momento sul letto, con bacio, bacini sulla pancia e lui che le sfila il giubb Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Piero Marrazzo porta a Benevento la sua ‘Storia senza eroi’: un viaggio tra memorie familiari, cadute e rinascita

ntr24.tv scrive: A Benevento arriva il libro ‘Storia senza eroi ... sul peso che la pressione mediatica ha avuto nella sua caduta, sulle difficoltà di separare il privato dal pubblico e di come la sua ...

Benevento, distrugge la porta della casa della nonna: denunciato 20enne

Secondo msn.com: Voleva denaro dal padre e per questo ha cominciato a dare in escandescenze colpendo con un oggetto contundente la porta di ingresso dell’appartamento della nonna. Un 20enne di Benevento è stato ...

Benevento-Crotone, il record di Glik: gol e "assist" nella sua porta

sport.sky.it scrive: Il difensore polacco "protagonista" nella disfatta del Benevento a Crotone ... Al 29' Riviere si invola verso la porta, cerca un compagno allargando alla sua destra nel cuore dell’area ma ...