Il delitto di Pierina riaccende i riflettori su un tema scottante: la giustizia nel nostro paese. Con il processo di Louis Dassilva fissato per il 16 luglio, si avvicina un momento cruciale non solo per le vittime, ma per l’intera comunità. Le scadenze legali diventano simboli di speranza e giustizia, mentre cresce la pressione sociale per una risposta rapida e incisiva. Fino a dove ci porterà questa inchiesta?

Rimini, 4 giugno 2025 – Sedici luglio 2025. È questa la ’data di scadenza’ sugli ultimi risvolti decisivi dell’inchiesta di via del Ciclamino. Questa la data in cui, tra meno di un mese e mezzo, scadranno i t ermini cautelari per Louis Dassilva e quindi sarà necessario che per il 35enne senegalese sia giunto il rinvio a giudizio per il reato di cui viene accusato dalla procura di Rimini. Il rinvio a giudizio per l’ omicidio volontario pluriaggravato di Pierina Paganelli, la 78enne trucidata a coltellate nel seminterrato di casa il 3 ottobre 2023, per cui Dassilva si trova in carcere appunto da quasi un anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Delitto Pierina, Louis Dassilva verso il processo: gli ultimi passi dell’inchiesta

Delitto Pierina, svolta vicina: la Procura conclude le indagini. Manifestazione per Dassilva: “Liberatelo” - Rimini si prepara a vivere una giornata di intensa mobilitazione il 12 maggio 2025, con cittadini che si radunano davanti al tribunale per sostenere Louis Dassilva.

