La famiglia di Chiara Poggi rompe il silenzio e rivendica con forza la dignità della memoria della giovane vittima. Dopo l’ennesima ondata di speculazioni mediatiche sul delitto di Garlasco, gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna alzano la voce per tutelare la verità. Non tollereranno più che la storia di Chiara venga offuscata da ricostruzioni superficiali. È tempo di fare chiarezza e rendere giustizia a chi non c'è più.

La famiglia di Chiara Poggi fa sentire la propria voce dopo le ultime notizie sul delitto di Garlasco e le possibili ricostruzioni fatte da giornali e trasmissioni tv. Nelle ultime ore sono infatti arrivate, a breve distanza l’una dall’altra, prima la dichiarazione dei legali della famiglia, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, e poi le parole della mamma della vittima, Rita Poggi. Delitto Garlasco, le parole di Rita Poggi: “Disgustati dalle illazioni”. In una dichiarazione rilasciata con il marito davanti alle telecamere delle tv, Rita Poggi ha sottolineato che la famiglia è disgustata “dalle affermazioni che sono state fatte in questi giorni nella varie trasmissioni televisive. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, Rita Poggi: “Non tollereremo più che si infanghi memoria Chiara”

