Delitto Garlasco legali Poggi | Contro noi e Chiara una campagna diffamatoria

La vicenda di Chiara Poggi torna prepotentemente alla ribalta, svelando una inquietante campagna diffamatoria che colpisce non solo la famiglia, ma anche la memoria della giovane. In un'epoca in cui il gossip e le fake news si mescolano alla cronaca, è fondamentale riflettere su come l'informazione possa danneggiare vite già segnate. La verità merita rispetto: chi si cela dietro queste insinuazioni? Scopriamolo insieme.

La famiglia di Chiara Poggi “è da settimane vittima di una assillante campagna diffamatoria da parte di organi di informazione e social, che non sta purtroppo risparmiando nemmeno la amata Chiara. Ieri sera la trasmissione le Iene ha addirittura adombrato una presunta relazione sentimentale di Chiara con un ‘uomo adulto’, utilizzando a tal fine le risalenti dichiarazioni di una persona deceduta, già all’epoca ritenute del tutto false”. Così i legali della famiglia della 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna annunciando che “la famiglia Poggi provvederà da parte sua ad ogni opportuna iniziativa giudiziaria a tutela della dignità e dell’onore di Chiara”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, legali Poggi: “Contro noi e Chiara una campagna diffamatoria”

Argomenti simili trattati di recente

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Segui queste discussioni su X

Delitto di #Garlasco, la gemella al telefono: "Non ci sono nostre tracce di #Dna da nessuna parte" #4giugno #iltempoquotidiano #Cappa #Sempio https://iltempo.it/attualita/2025/06/04/news/garlasco-gemella-cappa-telefono-non-tracce-dna-nessuna-parte-pog Tweet live su X

Continua la nostra inchiesta sul delitto di Garlasco: Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese hanno intervistato l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, e ci mostrano per la prima volta alcune dichiarazioni di un testimone di sei anni fa #LeIene Tweet live su X

? Delitto di Garlasco, la Diocesi di Vigevano non ci sta: “Il santuario della Bozzola resti un luogo di preghiera” http://dlvr.it/TL81J4 #Garlasco #DiocesiDiVigevano #SantuarioDellaBozzola #ChiaraPoggi #Giustizia Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Delitto Garlasco, legali Poggi valutano di chiedere analisi Dna anche per gli ex periti

Lo riporta msn.com: In vista del maxi incidente probatorio, al via il prossimo 17 giugno, sul materiale biologico trovato sotto le unghie di Chiara Poggi - uccisa a Garlasco il ...

Delitto di Garlasco, i legali di Stasi: “No ad altri prelievi di Dna”. Ma più analisi sull’impronta 33 “densa e carica di materiale biologico”

Da msn.com: “Pe ora non chiederemo un’estensione. Poi vedremo”, ha chiarito l’avvocata Giada Bocellari. Stessa linea da parte della difesa di Andrea Sempio, i legali Massimo Lovati e Angela Taccia ...

Garlasco, la mossa dei Poggi: "Prelevate i loro Dna". Chi chiedono di esaminare

Secondo iltempo.it: La famiglia di Chiara Poggi sta valutando se chiedere di estendere i prelievi di dna per il maxi incidente probatorio sul delitto di Garlasco anche a ...