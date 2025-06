delitto garlasco ecco perché la procura di milano escluse sempio come possibile omicida

Il caso Garlasco continua a catturare l’attenzione, ma nuovi dettagli emergono sul ruolo di Chiara Poggi. La Procura generale di Milano smonta con fermezza ogni ipotesi alternativa, esclusa la possibilità che Andrea Sempio sia l’assassino. Ecco perché le prove e le analisi avvalorano la tesi ufficiale, lasciando poco spazio a dubbi: la verità di Chiara Poggi si fa strada tra le ombre del mistero, confermando la sua innocenza e l’impegno delle autorità nel fare giustizia.

Chiara Poggi non aveva alcuna "doppia vita" e la "versione alternativa" che indica in Andrea Sempio il suo assassino è priva di "ogni razionalità e plausibilità pratica". Lo ha scritto la Procura generale di Milano in un "appunto", visionato da LaPresse, inviato alla Procura di Pavia durante le indagini sul delitto di Garlasco. L'atto della procura di Milano del gennaio 2017. Le "ipotesi alternative" sull'omicidio della 26enne che collocano, a turno, nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007 un "ladro sconosciuto" o un "soggetto legato da blanda conoscenza" sono "prive di ogni collegamento con le risultanze processuali".