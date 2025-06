Delitto di Garlasco Stefania Cappa al telefono | Non ci sono tracce del nostro Dna da nessuna parte | Sempio al padre | Sono dalla mia vogliono chiudere in fretta

La vicenda del delitto di Garlasco torna a far parlare di sé, con nuove rivelazioni che riaccendono i riflettori su un caso mai del tutto chiuso. Le dichiarazioni inquietanti delle gemelle Cappa e le richieste dei Poggi di estendere i prelievi di DNA pongono interrogativi sul sistema giudiziario italiano. In un momento in cui la giustizia cerca verità in casi irrisolti, ogni dettaglio potrebbe essere cruciale. Rimanete sintonizzati, la verità è più vicina di quanto

Le dichiarazioni di una delle gemelle, cugine di Chiara Poggi, e del 37enne, nuovo indagato, emergono dalle intercettazioni e dai brogliacci mai presi in considerazione nel vecchio procedimento. Intanto i Poggi chiedono di estendere i prelievi di Dna ai tecnici che hanno analizzato i reperti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, Stefania Cappa al telefono: "Non ci sono tracce del nostro Dna, da nessuna parte" | Sempio al padre: "Sono dalla mia, vogliono chiudere in fretta"

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

