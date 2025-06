Delitto di Garlasco spuntano dopo anni le intercettazioni di Sempio | I pm sembrano dalla mia parte

Un delitto irrisolto che continua a far discutere: il caso di Garlasco riemerge con nuove rivelazioni. Dopo anni di silenzio, le intercettazioni di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, riaccendono i riflettori su una vicenda carica di mistero. Le sue parole, pronunciate in un colloquio con il padre, svelano un retroscena inquietante, rivelando l’intricata relazione con la giustizia e la sua convin

Era il 2017. Andrea Sempio era indagato per la seconda volta per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nell’agosto del 2007. Sempio aveva 29 anni e fu intercettato: dopo l’interrogatorio del febbraio 2017 parlò al telefono con il padre. E parlò dei pm che, a suo giudizio, erano dalla sua parte. “Mi hanno fatto domande che io ho capito perchĂ© me le facevano – dice in quell’ intercettazione Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi – Però non gli ho dato la risposta. diciamo. perfetta. Comunque secondo me erano dalla parte mia”. Delitto di Garlasco, le intercettazioni di Sempio. Le trascrizioni di quelle intercettazioni non furono complete e in alcuni casi non sarebbero state neanche corrette. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it