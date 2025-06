Delitto di Garlasco le intercettazioni dimenticate di Andrea Sempio | Chi indaga sta dalla nostra parte

Nel mistero del delitto di Garlasco, spuntano intercettazioni dimenticate che potrebbero cambiare le carte in tavola. Le conversazioni di Andrea Sempio, risalenti al 2017, svelano dettagli inediti su un caso che continua a tenere l'Italia col fiato sospeso. Un punto cruciale è la registrazione numero 84, che offre uno spaccato inquietante della vicenda. Un appello alla giustizia che si fa sempre più urgente nella nostra società, dove il passato può riemergere in

Ci sono una serie di intercettazioni ambientali su Andrea Sempio che sono state trascritte male o dimenticate. Le conversazioni risalgono al 2017 quando l’amico di Marco Poggi fu indagato per la prima volta per il delitto di Garlasco. Tra le più interessanti, come sottolinea La Repubblica, c’è la numero 84, registrata qualche minuto dopo la fine dell’unico interrogatorio a cui è stato sottoposto Sempio da parte dei magistrati nel 2017. “A parte che mi han fatto alcune domande, che non pensavo che mi facevano, non gli ho dato una risposta perfetta” si legge nei brogliacci. Questa, però, è la versione frutto di un riascolto: “A parte che erano dalla nostra, perché mi han fatto alcune domande, che io ho capito perché me le facevano. 🔗 Leggi su Tpi.it