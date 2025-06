Delitto di Garlasco la mamma di Chiara Poggi | Si continua a infangare la memoria di nostra figlia siamo disgustati

Delitto di Garlasco, la famiglia Poggi si sente ingiustamente ferita. Mentre si cerca giustizia, alcune voci e indiscrezioni stanno infangando la memoria di Chiara, causando dolore e sconcerto. Rita Poggi, mamma della vittima, ha espresso il suo sdegno, sottolineando quanto sia inaccettabile superare ogni limite in questa dolorosa vicenda. La famiglia chiede rispetto e riserbo, affinché si possa arrivare alla verità senza ulteriori sofferenze.

Per la famiglia Poggi il limite è stato oltrepassato: oltre ai legali che assistono i familiari, infatti, anche Rita, la mamma della ragazza uccisa a Garlasco, ha espresso il suo sdegno per le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sul conto della figlia. Intervistata dal telegiornale regionale della Lombardia, Rita Poggi ha dichiarato: “Siamo disgustati dalle affermazioni fatte in questi giorni dalle varie trasmissioni televisive. Si continua a infangare la memoria di nostra figlia. È veramente disgustoso. Nostra figlia era una ragazza pulita, semplice. Non aveva segreti e non aveva amanti. Ho sentito anche quello ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it