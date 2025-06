Delitto di Garlasco il giornalista Pino Rinaldi | La sera prima dell’omicidio c’era una luce accesa a casa della nonna di Chiara Poggi

Il mistero avvolge ancora il delitto di Garlasco, un caso che ha fatto scalpore e diviso opinioni. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, il giornalista Pino Rinaldi ha acceso nuovi sospetti collegando una luce accesa nella casa della nonna di Chiara Poggi alla notte dell’omicidio. Le sue parole aprono uno spiraglio su possibili piste mai esplorate, lasciando il pubblico a chiedersi se questa suggestione possa davvero cambiare le sorti di un caso irrisolto.

Intervistato da Il Fatto Quotidiano dopo la riapertura del caso relativo alla morte di Manuela Murgia in seguito a un’inchiesta del suo programma Detectives, il giornalista Pino Rinaldi ha parlato anche del delitto di Garlasco lanciando una suggestione sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Inviato e autore di Chi l’ha visto?, Rinaldi ha dichiarato: “L’attenzione mediatica su Garlasco è un unicum perché questa vicenda ha un appeal che accresce la morbosità, ogni giorno viene fuori qualcosa su quello strano contesto. Tutto quello che penso su Garlasco lo riassumo in un dettaglio non morboso ma fondamentale: la sera prima del delitto di Chiara Poggi a casa della nonna viene vista da tre testimoni una luce accesa. 🔗 Leggi su Tpi.it