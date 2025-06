Delitto di Garlasco il consulente della famiglia Poggi | Ora i Dna di tutti o fra qualche anno rischia di spuntare un Ignoto 3

Il delitto di Garlasco continua a far discutere, riaccendendo riflettori su un caso rimasto irrisolto per anni. Il consulente della famiglia Poggi, Marzio Capra, chiede ora di estendere i prelievi di DNA a tutti i coinvolti, per evitare che un misterioso "ignoto 3" possa emergere in futuro. In un'epoca in cui la scienza forense gioca un ruolo cruciale nella risoluzione dei crimini, la verità potrebbe essere a un passo. Chi sarà il prossimo

In vista del max incidente probatorio disposto dalla gip di Pavia, in programma tra due settimane, il consulente della famiglia Poggi, Marzio Capra, ha chiesto di estendere i prelievi di Dna a tutti coloro che hanno avuto a che fare con il delitto di Garlasco. Il gip ha infatti stabilito che verrà acquisito il dna delle gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima, quello dell’amico di Alberto Stasi, Marco Panzarasa, e quello degli amici di Marco Poggi e Andrea Sempio ( qui il suo profilo), Mattia Capra e Roberto Freddi, oltre a quello di un altro amico, Alessandro Biasibetti. A questi, però, il genetista forense che assiste la famiglia Poggi vorrebbe aggiungere tutti quei profili, dai medici legali, ai biologi, ai genetisti, che in passato hanno maneggiato i reperti inerenti all’omicidio di Chiara Poggi, per “evitare di trovarci fra anni con un possibile ‘Ignoto 3’ o ‘Ignoto 4’ che è semplicemente il Dna di un vecchio perito o carabiniere del Ris, oppure il mio che ho partecipato agli accertamenti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Delitto di Garlasco, il consulente della famiglia Poggi: “Ora i Dna di tutti, o fra qualche anno rischia di spuntare un Ignoto 3”

Contenuti che potrebbero interessarti

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Segui queste discussioni su X

Delitto di #Garlasco, la gemella al telefono: "Non ci sono nostre tracce di #Dna da nessuna parte" #4giugno #iltempoquotidiano #Cappa #Sempio https://iltempo.it/attualita/2025/06/04/news/garlasco-gemella-cappa-telefono-non-tracce-dna-nessuna-parte-pog Tweet live su X

Continua la nostra inchiesta sul delitto di Garlasco: Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese hanno intervistato l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, e ci mostrano per la prima volta alcune dichiarazioni di un testimone di sei anni fa #LeIene Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Delitto di Garlasco: perché verrà prelevato il Dna a chiunque parteciperà all’incidente probatorio

Come scrive fanpage.it: A Fanpage.it il consulente della famiglia di Chiara Poggi, il genetista Marzio Capra, ha fatto sapere che "il 17 giugno chi vorrà (e potrà) partecipare ...

Delitto di Garlasco, famiglia Poggi: prelievo Dna a chi esaminò reperti/ Bruzzone: “Una scelta coraggiosa”

Segnala ilsussidiario.net: Delitto di Garlasco, famiglia Poggi potrebbe chiedere prelievo Dna a chi esaminò reperti. Perché per criminologa Bruzzone è una scelta coraggiosa ...

Delitto di Garlasco, nuove ipotesi in attesa dell'incidente probatorio

Lo riporta msn.com: Sotto la lente degli scienziati le impronte conservate sugli adesivi dattiloscopici e le tracce biologiche sulle unghie di Chiara Poggi, ma anche una lunga di lista di campioni, in parte mai analizzat ...