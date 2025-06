Delitto di Garlasco i genitori di Chiara a Tgcom24 | Basta illazioni su nostra figlia

Il caso di Garlasco torna sotto i riflettori, ma questa volta le parole dei genitori di Chiara Preda svelano un'altra realtà: quella di un dolore che si trasforma in indignazione. Rita Preda denuncia con forza le continue illazioni sulla vita di sua figlia, rimasta vittima di un dramma che non merita di essere offuscato da sospetti infondati. È il momento di fermarsi e rispettare la memoria di Chiara, lasciando da parte i sospetti e guardando al cuore della verità.

Adesso non si parla più di sospettati, si comincia ad avere dei dubbi sulla vita di Chiara, di vostra figlia. Rita Preda: "È vero, è vergognoso quello che sta succedendo, quello che stanno dicendo nei vari programmi televisivi o anche sui giornali. È vergognoso e squallido. Non si può continuare a fare illazioni su mia figlia che non c'è più, che non può difendersi. Questa è la cosa più brutta, più vergognosa. È una cosa indescrivibile quello che stanno facendo, spero la smettano perché non ne possiamo più. Chiara era una ragazza pulita, non aveva segreti, non come dicono, e non aveva amanti e non aveva due telefoni". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it