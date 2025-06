Delitto di Garlasco Dna trovato sotto le unghie di Chiara sarebbe al 99% di Sempio

Il delitto di Garlasco torna a far discutere: il DNA rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi, appartenente al 99% ad Andrea Sempio, riaccende i riflettori su una delle inchieste più controverse della cronaca italiana. Mentre si attende il crucialissimo incidente probatorio del 17 giugno, la lotta tra perizie scientifiche e testimonianze si intensifica, rivelando come la verità possa essere più intricata di quanto sembri. Un caso che tiene col fiato sospeso!

Il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi sarebbe al 99% di Andrea Sempio. È quanto emerge dalle 62 pagine della consulenza della procura che ha iscritto l'amico di Marco Poggi nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio in concorso. È guerra di perizie in attesa dell'incidente probatorio previsto per il 17 giugno che dovrà chiarire una volta per tutte se le tracce genetiche rinvenute sulle dita della vittima siano davvero di Sempio. A marzo i carabinieri hanno acquisito formalmente il suo Dna. Le comparazioni fatte finora si basano invece su Dna estratto da reperti raccolti dagli investigatori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, "Dna trovato sotto le unghie di Chiara sarebbe al 99% di Sempio"

Scopri altri approfondimenti

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Segui queste discussioni su X

Delitto di #Garlasco, la gemella al telefono: "Non ci sono nostre tracce di #Dna da nessuna parte" #4giugno #iltempoquotidiano #Cappa #Sempio https://iltempo.it/attualita/2025/06/04/news/garlasco-gemella-cappa-telefono-non-tracce-dna-nessuna-parte-pog Tweet live su X

Continua la nostra inchiesta sul delitto di Garlasco: Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese hanno intervistato l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, e ci mostrano per la prima volta alcune dichiarazioni di un testimone di sei anni fa #LeIene Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Delitto Garlasco, legali Poggi valutano di chiedere analisi Dna anche per gli ex periti

Lo riporta msn.com: In vista del maxi incidente probatorio, al via il prossimo 17 giugno, sul materiale biologico trovato sotto le unghie di Chiara Poggi - uccisa a Garlasco il ...

INDAGINI Delitto di Garlasco: nuove rivelazioni sulle tracce di DNA e tensioni tra gli indagati

Come scrive statoquotidiano.it: Garlasco – Emergono nuovi dettagli nel procedimento sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. Secondo ...

Delitto di Garlasco, famiglia Poggi: prelievo Dna a chi esaminò reperti/ Bruzzone: “Una scelta coraggiosa”

Secondo ilsussidiario.net: Delitto di Garlasco, famiglia Poggi potrebbe chiedere prelievo Dna a chi esaminò reperti. Perché per criminologa Bruzzone è una scelta coraggiosa ...