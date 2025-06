Delegazione del Comune gemellato tedesco di Kämpfelbach in visita a Civitella

Civitella in Val di Chiana ha accolto con entusiasmo la delegazione del Comune gemellato di Kämpfelbach! Un incontro che va oltre la semplice cerimonia: rappresenta un legame culturale sempre più forte tra Italia e Germania. In un’epoca in cui l’unione tra le comunità è fondamentale, queste visite sono un'opportunità unica per scambiare idee e tradizioni. Restate sintonizzati, perché il futuro è ricco di collaborazioni!

Arezzo, 4 giugno 2025 – Una delegazione del Comune gemellato tedesco di Kämpfelbach, guidata dal Sindaco Thomas Maag, è stata in visita nei giorni scorsi a Civitella in Val di Chiana. Ad accoglierla il Sindaco Andrea Tavarnesi e l’Assessore ai Gemellaggi Ivano Capacci. Un’occasione per rinsaldare i rapporti fra le due comunità. Nel settembre scorso una delegazione dell’Amministrazione comunale di Civitella, guidata dal Sindaco Tavarnesi, era già stata ospite del Comune gemellato con una visita improntata al coinvolgimento delle associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Delegazione del Comune gemellato tedesco di Kämpfelbach in visita a Civitella

