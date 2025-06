Del Bosque promuove Fabregas | È speciale per un motivo in campo allenava già Vi spiego la differenza con Xabi Alonso e Xavi

Vicente Del Bosque svela il segreto di Cesc Fabregas, un talento speciale in campo. A differenza di Xabi Alonso e Xavi, Fabregas ha già sperimentato il ruolo di allenatore, una sfida che arricchisce la sua visione tattica e mentale del gioco. Questa peculiarità potrebbe fare la differenza in una futura avventura all’Inter, rendendolo un acquisto davvero unico. Ma quali sono le vere ragioni dietro questa scelta? Scopriamolo insieme.

Le parole di Vicente Del Bosque, ex ct della Spagna, sul possibile approdo di Cesc Fabregas all’Inter. Tutti i dettagli in merito. Vicente Del Bosque ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Cesc Fabregas dopo le voci sull’ Inter ed un possibile addio al Como. SEMPRE STATO ALLENATORE – «Sì, e per vari motivi. Il primo si rifà a quanto detto prima: un bel pezzo di quella squadra ha preso il cammino dell’insegnamento e la cosa da spettatore non può che farmi piacere. Il secondo, pensando a Cesc, e che io guardandolo dalla panchina vedevo che lui in campo giocava pensando già come un allenatore, cosa per me molto importante in chiave futura». 🔗 Leggi su Internews24.com