Degrado e spaccio la polizia locale avvia nei quartieri l' operazione Treviso sicura

Per riportare tranquillità e ordine, la Polizia Locale di Treviso lancia l’operazione "Treviso Sicura", una task force dedicata a combattere degrado e spaccio nei quartieri. Con interventi mirati nei punti più critici, si punta a restituire serenità ai residenti e a rendere ogni angolo della città un luogo più sicuro. La lotta contro questi fenomeni è una sfida condivisa: insieme, possiamo fare la differenza.

Una task force della Polizia Locale di Treviso per garantire la sicurezza del centro e in particolar modo dei quartieri contro episodi di degrado e spaccio di sostanze illecite: a partire da questa settimana sono previsti servizi mirati che interesseranno i principali punti segnalati nei. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Degrado e spaccio, la polizia locale avvia nei quartieri l'operazione "Treviso sicura"

