Degrado al Trincerone di Torino Barriera di Milano intervento per un nomade che accende il fuoco

Il degrado urbano torna a far parlare di sé: il Trincerone di Torino, un’area dimenticata, diventa teatro di un episodio che evidenzia la crescente emergenza sociale. L’intervento dei vigili del fuoco e della polizia per spegnere un fuoco acceso da un nomade mette in luce una realtà complessa, tra necessità di sicurezza e attenzione alle fragilità. Un segnale chiaro che richiede un dibattito urgente sulla gestione delle periferie e l'integrazione.

I vigili del fuoco e la polizia di Torino sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 3 giugno 2025, nel Trincerone di via Sempione, all'altezza di via Monte Rosa, dove un nomade che bivacca lì da qualche tempo ha acceso un fuoco. I pompieri lo hanno spento e gli agenti hanno portato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Degrado al Trincerone di Torino Barriera di Milano, intervento per un nomade che accende il fuoco

Segui queste discussioni su X

Helenia Barban (@HeleniaBarban) Tweet live su X

Roberto Boscia (@RobertoBoscia) Tweet live su X

quivis ex populo (@prof_cappelli) on X Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

residenti di Torino uniti contro degrado e spaccio in vicolo Giovanna Astrua, maxi-riunione in programma

Si legge su gaeta.it: Residenti di Torino tra Barriera di Milano e Regio Parco denunciano degrado e spaccio in vicolo Giovanna Astrua, mentre comitati locali e politica chiedono interventi urgenti per sicurezza e controllo ...

Addio Angelo Martino, militante anti-degrado di Barriera di Milano

Lo riporta rainews.it: E' morto all'età di 82 anni Angelo Martino, volto noto del quartiere Barriera ... degrado. Petizioni, sit-in, esposti, manifestazioni in strada, volantinaggi: Martino, presidente del Comitato ...

Gli anziani di Barriera contro spaccio e degrado: “Segnaliamo cosa non va”

Scrive torino.repubblica.it: Palazzo civico intanto ieri ha annunciato di aver appoggiato l’idea, lanciata da Torino Creativa, per colorare la cinta muraria dell’Istituto zooprofilattico in Barriera di Milano. Un tratto ...