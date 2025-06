Decreto sicurezza seduta sospesa durante voto finale | senatori Pd-M5S-Avs seduti per terra per protesta

Nel cuore pulsante del Senato, una scena inaspettata: senatori di Pd, M5S e Avs siedono a terra, simbolo di una protesta contro il decreto sicurezza. Questa manifestazione pacifica si inserisce in un clima di crescente discontento sociale, dove la lotta per i diritti civili si fa sempre più accesa. È un momento che invita a riflettere sul futuro delle politiche migratorie e sulla tutela dei diritti fondamentali. Riusciranno le voci dissenzienti a farsi sentire?

Nel cuore dell'Aula del Senato, la scena è surreale: tutti seduti a terra, con le gambe incrociate e le spalle rivolte verso i banchi del governo. È la forma di protesta scelta dalle opposizioni per contestare l'approvazione del decreto sicurezza, un provvedimento che ha generato forte tensione tra i gruppi parlamentari. La maggioranza rumoreggia, il presidente Ignazio La Russa ironizza, ma intanto si consuma una giornata di profondo scontro istituzionale. Leggi anche: Ilaria Salis, arriva la decisione del Parlamento europeo: rischia tutto Occupazione pacifica e accuse alla maggioranza. Il gesto simbolico delle opposizioni arriva all'inizio di una seduta destinata a entrare nel vivo della discussione sul Dl sicurezza, che il governo ha deciso di approvare con il voto di fiducia.

Digiuno contro il Decreto Sicurezza, Coalizione Civica organizza un incontro pubblico - Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza.

Renzi sta dicendo in Senato che i Servizi segreti sono stati legittimati dal decreto Sicurezza a fare un colpo di Stato a norma di legge. L'aveva sostenuto qualche giorno fa anche Boldrini. È proprio ciò che spiego nell'articolo di oggi su @PagellaPolitica https:// Tweet live su X

Con le novità contenute nel decreto sicurezza, "i minori non rischiano assolutamente nulla, finché non utilizzano in modo strumentale la libertà di associarsi e di manifestare per atti surrettizi", spiega il ministro #Piantedosi a #LiveIn Milano. ? https://tinyurl.co Tweet live su X

