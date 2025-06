Decreto sicurezza Salvini | Bella giornata altre promesse mantenute

Oggi celebriamo un traguardo importante: il Decreto Sicurezza Salvini finalmente legge, portando maggiori tutele per le forze dell’ordine e nuove misure contro l’abusivismo e i reati. Una giornata di soddisfazione per chi crede in una sicurezza rafforzata e in un’Italia più protetta. Con questa svolta, si rafforza il nostro impegno a garantire legalità e ordine. È il momento di guardare avanti, forti delle promesse mantenute.

(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2025 “Sono molto contento. È una bella giornata perché finalmente il Decreto Sicurezza è legge e da ministro, da genitore e da segretario della Lega sapere che ci sono più poteri e tutele per le forze dell'ordine, ci sono gli sgomberi immediati per le case occupate abusivamente, si inaspriscono i reati per le borseggiatrici e per i truffatori di anziani, insomma sono alcune norme di civiltà che migliorano la qualità della vita in tante nostre periferie”. Lo ha detto il segretario della Lega e ministro dei Trasporti Matteo Salvini fuori da Palazzo Madama a margine dell'approvazione in Senato del Decreto Sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Decreto sicurezza, Salvini: "Bella giornata, altre promesse mantenute"

