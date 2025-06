Decreto Sicurezza proteste in Aula senatori Pd M5s e Avs seduti a terra davanti al governo | “Denunciateci”

I senatori di Pd, M5S e Avs hanno alzato la voce contro il decreto Sicurezza, scegliendo una forma di protesta inedita: sedersi a terra davanti al governo. Un gesto simbolico che richiama l'attenzione su un tema caldo e controverso, in un momento in cui la sicurezza è al centro del dibattito pubblico. La scritta "denunciateci tutti" invita a riflettere sulle implicazioni di leggi che sfidano i diritti civili. La resistenza passiva si fa manifesto di un cambiamento

Proteste in Aula da parte delle opposizioni contro il decreto Sicurezza: i senatori del Pd, Avs e M5s si sono seduti a terra davanti ai banchi del governo, facendo una sorta di 'resistenza passiva', una delle fattispecie introdotte proprio dal decreto, mostrando fogli con la scritta "denunciateci tutti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza.

Quali sono le condizioni di necessità e urgenza che hanno indotto a trasfondere in decreto-legge il contenuto del disegno di legge Sicurezza? - chiede la giornalista di @SkyTG24 a Matteo Piantedosi "Avevamo bisogno di portarlo a conclusione", di "portarlo a Tweet live su X

Al #Senato #decreto #sicurezza, sui banchi del #governo siede solo il sottosegretario #Molteni, le opposizioni parlano nel vuoto e i senatori di maggioranza chiacchierano dei fatti loro, alcuni in capannelli. Tanto non sono decisioni che impattano sulle vite dei Tweet live su X

