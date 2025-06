Decreto Sicurezza Pd M5s e Avs in Aula si siedono in centro dell' Aula al Senato per protesta

Il Decreto Sicurezza accende le polemiche in Senato, con il sit-in dei senatori di Pd, M5S e Avs che occupano il centro dell'Aula. Questo gesto di protesta riflette un clima politico sempre pi√Ļ teso e un'attenzione crescente sulla sicurezza e i diritti civili. Un punto interessante? La divisione interna tra partiti, che potrebbe influenzare non solo la legge in discussione, ma anche l'intero panorama politico italiano. Restate sintonizzati!

(Agenzia Vista) Roma, 4 giugno 2025 Un sit-in dei senatori di Pd, M5s e Avs in centro dell'Aula al Senato dura te la discussione e il voto del Decreto Sicurezza in Senato. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

Digiuno contro il Decreto Sicurezza, Coalizione Civica organizza un incontro pubblico - Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza.

Con le novità contenute nel decreto sicurezza, "i minori non rischiano assolutamente nulla, finché non utilizzano in modo strumentale la libertà di associarsi e di manifestare per atti surrettizi", spiega il ministro #Piantedosi a #LiveIn Milano. ? https://tinyurl.co Tweet live su X

Quali sono le condizioni di necessità e urgenza che hanno indotto a trasfondere in decreto-legge il contenuto del disegno di legge Sicurezza? - chiede la giornalista di @SkyTG24 a Matteo Piantedosi "Avevamo bisogno di portarlo a conclusione", di "portarlo a Tweet live su X

