Decreto sicurezza è legge | cosa cambia davvero nella vita dei cittadini

Il Decreto Sicurezza è finalmente legge, e con esso si apre un capitolo nuovo per la vita dei cittadini italiani. Mentre il governo di Giorgia Meloni festeggia, l’opposizione alza la voce, criticando le modalità di discussione in Senato. Ma quali sono le reali implicazioni di queste nuove norme? Scopriamo insieme cosa cambia nella quotidianità e come potrebbe influenzare la sicurezza e i diritti di tutti noi.

Festeggia Giorgia Meloni e tutto il governo: il decreto sicurezza è diventato legge con 109 sì, insorge l'opposizione che ha ostacolato la discussione in Senato questa mattina.

Digiuno contro il Decreto Sicurezza, Coalizione Civica organizza un incontro pubblico - Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza.

L'aula del Senato ha confermato la fiducia al decreto sicurezza, chiesta dal governo, con 109 voti favorevoli, 69 contrari e un'astensione. Approvato dalla Camera il 29 maggio scorso, il decreto è quindi diventato legge. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/politica/ Tweet live su X

Con l’approvazione definitiva del Decreto Sicurezza al Senato, il Governo compie un passo decisivo per rafforzare la tutela dei cittadini, delle fasce più vulnerabili e dei nostri uomini e donne in divisa. Interveniamo con determinazione contro le occupazioni ab Tweet live su X