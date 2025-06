Decreto sicurezza approvato al Senato con voto di fiducia | ora è legge

Il Decreto Sicurezza ha ricevuto il via libera dal Senato con un voto di fiducia, segnando un momento cruciale nella lotta per la sicurezza pubblica in Italia. Con 109 voti favorevoli, il governo insiste su misure che potrebbero trasformare il panorama della sicurezza nel nostro paese. Quali saranno le ripercussioni sul quotidiano degli italiani? Scoprilo e preparati a comprendere come questo possa influenzare la tua vita!

Con 109 voti favorevoli, 69 contrari e 1 astenuto l'aula del Senato ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sul dl Sicurezza, ovvero su ddl di conversione in legge del decreto contenente disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, nel testo approvato dalla Camera

Digiuno contro il Decreto Sicurezza, Coalizione Civica organizza un incontro pubblico - Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza.

Renzi sta dicendo in Senato che i Servizi segreti sono stati legittimati dal decreto Sicurezza a fare un colpo di Stato a norma di legge. L'aveva sostenuto qualche giorno fa anche Boldrini. È proprio ciò che spiego nell'articolo di oggi su @PagellaPolitica https:// Tweet live su X

Con le novità contenute nel decreto sicurezza, "i minori non rischiano assolutamente nulla, finché non utilizzano in modo strumentale la libertà di associarsi e di manifestare per atti surrettizi", spiega il ministro #Piantedosi a #LiveIn Milano. ? https://tinyurl.co Tweet live su X