Decreto scuola Pnrr dai nuovi contratti per le università alla carta docente | tutte le novità

Il mondo dell’istruzione si trasforma ancora una volta con il decreto Pnrr Scuola, approvato definitivamente dal Senato. Quattordici novità rivoluzionano il sistema, dalle nuove figure universitarie ai contratti innovativi e alla carta docente potenziata. Un cambiamento che promette di rinnovare profondamente il modo di insegnare, studiare e valorizzare il nostro sapere. Scopriamo insieme tutte le innovazioni e come queste influenzeranno il futuro dell’istruzione.

Il mondo dell'Istruzione cambia volto ancora una volta. Dai nidi alle università, con il decreto Pnrr Scuola, approvato in queste ore dal Senato in via definitiva, arrivano quattordici novità che andranno a impattare sul sistema. Ecco uno ad uno i punti del nuovo provvedimento. Nuove figure introdotte in campo universitario – Sono istituite due nuove tipologie contrattuali: post-doc e incarichi di ricerca. Nel decreto si prevedono incarichi di ricerca per chi ha una laurea magistrale da meno di sei anni, assegnati attraverso bandi e selezioni oppure con conferimento diretto, che prevedono assistenza alla ricerca sotto la supervisione di un tutor (durata da uno a tre anni e trattamento economico deciso da chi li bandisce, a partire da un minimo stabilito dal Ministero).