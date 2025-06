Decreto legislativo contro bullismo e cyberbullismo Roccella | Passo ulteriore nella tutela dei minori impegno costante del Governo

Il governo italiano compie un importante passo avanti nella tutela dei minori con l'approvazione del nuovo decreto legislativo contro bullismo e cyberbullismo. Un impegno costante che mira a creare un ambiente più sicuro e protetto per i giovani, sia online che offline. Il ministro Eugenia Roccella sottolinea come questa misura rappresenti un avanzamento fondamentale per garantire un futuro più sereno ai nostri ragazzi, rafforzando la lotta contro ogni forma di violenza e prepotenza.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo contenente le nuove norme per il contrasto del bullismo e cyberbullismo, rappresentando secondo il ministro per la Famiglia e le pari opportunità , Eugenia Roccella, "un passo ulteriore nella tutela dei minori". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In corso il Consiglio dei ministri chiamato ad esaminare il nuovo disegno di legge annuale sulla Concorrenza. All'ordine del giorno anche il via libera definitivo al decreto legislativo con le modifiche allo Statuto del Trentino-Alto Adige, quello con le correzioni a Tweet live su X

#Bullismo e #Cyberbullismo. In Commissione 10a, espresso all'unanimità parere favorevole su schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto https://senato.it/japp/bgt/showdoc/19/SommComm/0/1458844/index.html?p Tweet live su X