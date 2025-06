Deco Industrie conti ok Utile di 108 milioni

Deco Industrie chiude il 2024 con un fatturato di 229 milioni di euro e un utile di 10,8 milioni, segnando un lieve calo rispetto all’anno precedente. Questo trend testimonia l’attenzione del gruppo nel mantenere relazioni solide e competitive con i clienti, abbassando i listini. Un segnale di come le aziende nel settore stiano navigando le sfide del mercato, puntando su strategie di fidelizzazione per crescere anche in tempi incerti.

Il gruppo Deco Industrie ha fatturato 229 milioni di euro nel 2024 (erano 223 nel 2023) con un utile d’esercizio al 31 dicembre 2024 di 10.860.000 euro (erano 16.592.000 nel 2023), un calo attribuibile in buona parte alla riduzione dei listini concessa ai clienti. Sono questi i dati principali presentati sabato a Ravenna durante l’assemblea dei soci. Il 2024 ha visto una sostanziale tenuta del settore alimentare grazie all’elevata frequenza degli acquisti di beni di prima necessità e risulta, comunque, condizionato dall’inflazione e dalla ridotta fiducia dei consumatori. Il settore della detergenza e della cura della casa ha visto andamenti differenziati: è aumentata la richiesta di prodotti di fascia media bassa tra i consumatori più sensibili al prezzo e, al contempo, si è confermato l’interesse per le soluzioni eco-sostenibili e di qualità certificata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Deco Industrie, conti ok. Utile di 10,8 milioni

Assemblea dei soci di Deco Industrie: fatturato in crescita a 229 milioni di euro

