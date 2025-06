Decima! il grido degli Incursori del Comsubin alla parata del 2 giugno presenti con le forze speciali Vannacci | Onore agli eroi - VIDEO

Il 2 giugno, la parata ha visto un momento di grande emozione con il grido "Decima!" degli Incursori del Comsubin. Un'eco di orgoglio e memoria, che celebra non solo una storia militare, ma l’essenza delle forze speciali italiane. In un’epoca in cui il valore e la dedizione sono più rilevanti che mai, questo richiamo ricorda a tutti noi il sacrificio di chi difende la nostra libertà. Onore agli eroi!

Il grido del GOI del Comsubin alla parata del 2 giugno, davanti a Mattarella: "Decima!" "Decima!", questo è il grido che si è levato dagli Incursori del Comsubin ai fori imperiali in occasione della parata del 2 giugno. Davanti al presidente Sergio Mattarella e alle alte cariche dello Stato s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Decima!", il grido degli Incursori del Comsubin alla parata del 2 giugno, presenti con le forze speciali, Vannacci: "Onore agli eroi" - VIDEO

"Decima!", torna il grido degli incursori della Marina alla parata del 2 Giugno - Il 2 giugno, festa della Repubblica, rievoca tradizioni storiche e valori patriottici. Quest'anno, il grido "Decima!" degli incursori della Marina riporta alla luce la forza e il coraggio di un corpo d'élite che ha fatto la storia.

Parata del 2 giugno, le forze speciali ai fori imperiali: dal GIS al Comsubin al grido di "Decima" e "Arditi Incursori" al 9° Reggimento 'Col Moschin' - VIDEO

Alla parata del 2 giugno torna il grido 'Decima'. Possibile che l'Italia repubblicana celebri se stessa con il nome di un reparto in parte fedele alla RSI? #matrice

