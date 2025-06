DECADE – SCHERMA | Tutto quello che devi sapere su pedana armi regole

Benvenuti su DECADE, il format di OA Sport che trasmette la passione e la magia dello sport. Oggi ci immergiamo nel mondo affascinante della scherma, un’arte antica che si rinnova con regole e tecniche all’avanguardia. Scopriremo insieme la pedana, il cuore del duello, e le armi – fioretto, spada e sciabola – protagoniste di emozioni e sfide mozzafiato. Prepariamoci a un viaggio tra storia, tecnica e adrenalina, perché in questa disciplina nulla è lasciato al caso.

Benvenuti su DECADE, il format di OA Sport che racconta lo sport con profondità e passione. In questo episodio entriamo nel mondo affascinante della scherma, disciplina storica e nobile, ma anche moderna e competitiva. Cosa scoprirai in questo video: La pedana: il campo di battaglia dei maestri della lama Le armi: fioretto, spada e sciabola – differenze tecniche e strategiche Le regole: tutto ciò che serve per capire come funziona ogni arma L’attrezzatura: dalla maschera al body elettrico, la tecnologia al servizio dello sport La Federazione: il ruolo della FIS e dell’organizzazione mondiale Italia protagonista: analizziamo la situazione degli atleti italiani in ognuna delle tre armi L’Italia è da sempre una potenza della scherma mondiale: ecco come se la cavano oggi i nostri campioni e le nuove promesse, arma per arma. 🔗 Leggi su Oasport.it