de pascale è settimo nella classifica dei governatori più apprezzati d italia

De Pasquale, settimo tra i governatori più apprezzati d’Italia, si fa largo nel cuore degli italiani grazie al suo stile efficace e innovativo. Nel dibattito politico attuale, il tema caldo è il terzo mandato per i presidenti di Regione, con attenzione particolare a Zaia, Fedriga e De Luca, prossimi alla fine del secondo. Il motivo principale di questa discussione è soprattutto legato al desiderio di continuità e stabilità per affrontare le sfide future con esperienza e competenza.

