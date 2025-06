De Pascale Acquaroli e Zaia | il sondaggio sul gradimento dei governatori

Michele De Pascale conquista la scena politica emiliana, guadagnandosi il 45% di consensi e una posizione nella top ten dei governatori più amati d’Italia. Un risultato che segna l'inizio di una nuova era per l'Emilia-Romagna, in un contesto di cambiamenti politici e sociali. Ma la vera sfida? Superare il precedente popolare Bonaccini, al terzo posto con il 62%. Riuscirà De Pascale a mantenere alta l'asticella del gradimento?

Bologna, 4 giugno 2025 – Eletto da pochi mesi alla guida della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, con il 45% dei consensi si piazza nella top ten dei governatori più amati d'Italia secondo l'indagine annuale condotta da Swg. Nel 2024 il suo predecessore, Stefano Bonaccini si era classificato al terzo posto con il 62%, seppur in calo di due punti percentuali rispetto al 2023 quando si era classificato primo in classifica. Mentre il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli è 11esimo in classifica: sarebbe decimo perché Bardi della Basilicata e Bucci della Liguria sono ottavi a pari merito: ma sta di fatto che undici governatori hanno ottenuto un gradimento più alto del suo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - De Pascale, Acquaroli e Zaia: il sondaggio sul gradimento dei governatori

