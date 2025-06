De Laurentiis spiazza con questa risposta | La Juve non ha sempre giocato in maniera chiara il Napoli invece… Tifosi infuriati

Aurelio De Laurentiis sorprende ancora, lasciando tifosi e addetti ai lavori senza parole. La sua recente dichiarazione sul futuro del Napoli e il confronto con la Juventus ha acceso il dibattito tra passione e polemiche. In un clima già infuocato, le sue parole sono destinate a scatenare ulteriori discussioni. Ma cosa ha detto di così clamoroso? Scopriamo insieme i dettagli che stanno facendo tremare il calcio italiano.

De Laurentiis spiazza con questa risposta sul futuro del Napoli e sul paragone con la Juve: le dichiarazioni. Le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a margine della presentazione del ritiro estivo dei partenopei faranno discutere. Non solo per quanto detto su Conte, che era stato accostato fortemente alla Juve, ma per un'altra risposta sul passato dei bianconeri. PAROLE – « L'obiettivo dopo due Scudetti in tre anni? Non faccio mai pronostici, portano iella. Ho letto stamani su 'Il Mattino' che noi e la Juventus siamo stati quelli che negli ultimi dieci anni hanno raggiunto sempre i massimi livelli con una certa costanza.