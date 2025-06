De Laurentiis show | Conte un miracolo scudetto strameritato | E attacca il governo del calcio

Nel cuore di Napoli, il de laurentiis show conquista tutti: tra applausi, orgoglio e qualche frecciatina al sistema calcio. Il presidente azzurro, in un maxi evento che ha scaldato l’ambiente, ha celebrato il miracolo dello scudetto, definito strameritato, e ha lanciato una dura critica alle istituzioni sportive. Un mix di passione e polemiche che promette scintille anche in questa nuova stagione. Chissà cosa ci riserverà il prossimo capitolo?

Uno show a tutto campo, come nel suo stile. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato il protagonista assoluto della conferenza stampa di presentazione dei due ritiri estivi del club, svoltasi nel pomeriggio presso Palazzo Petrucci. Tra elogi sperticati ad Antonio Conte, la difesa orgogliosa dello scudetto e un duro attacco al sistema calcio, il patron azzurro non ha risparmiato le sue proverbiali battute. Il Napoli sarà in ritiro a Dimaro Folgarida dal 17 al 27 luglio, per poi trasferirsi a Castel di Sangro dal 30 luglio al 14 agosto, accolto con entusiasmo dalle istituzioni locali del Trentino e dell'Abruzzo.