De Laurentiis rivela | Ecco quanto ho rifiutato per il Napoli

Durante la conferenza stampa dei ritiri estivi del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha aperto il suo cuore svelando un retroscena sorprendente: quanto ha rinunciato per restare fedele ai colori azzurri. Un episodio che dimostra come passioni e convinzioni possano superare anche le offerte più allettanti, rafforzando il legame tra il presidente e la squadra. Per lui, il Napoli è molto più di un club: è una scelta di vita.

Alla conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha svelato un retroscena relativo ad alcuni anni fa, quando ricevette un'offerta importante per l'acquisto del club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Laurentiis rivela: "Ecco quanto ho rifiutato per il Napoli"

