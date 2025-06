De Laurentiis presenterà De Bruyne oggi? Il presidente Apt Val di Sole | Il presidente è un uomo dalle mille sorprese

Oggi, il mondo del calcio e del turismo si intrecciano nel cuore del Val di Sole, dove Aurelio De Laurentiis si appresta a sorprendere ancora una volta. Con il suo stile inconfondibile, il presidente del Napoli potrebbe annunciare De Bruyne, creando un'onda di entusiasmo tra tifosi e appassionati. Ma, come sempre, le sorprese sono dietro l'angolo: cosa ci riserverà questa giornata ricca di attese e novità?

A pochi minuti dall’inizio della conferenza del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Luciano Rizzi, presidente Apt Val di Sole Oggi De Laurentiis annuncerà De Bruyne? «Il presidente non ci dà mai notizie in anteprima, è un uomo dalle mille sorprese. Mi sembra comunque che sia tutto fatto, almeno stando a quanto detto pubblicamente. Col Napoli c’è un’amicizia prima personale e poi lavorativa. I nostri due popoli hanno imparato a conoscersi e a vivere in simbiosi. L’anno scorso abbiamo fatto bingo, portando bene al Napoli per lo Scudetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it