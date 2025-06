De Laurentiis | Non cederò il Napoli finchè avrò vita neanche per 2 5 miliardi di euro

Aurelio De Laurentiis, il vulcanico presidente del Napoli, ribadisce con fermezza il suo amore e impegno per il club: "Finché avrò vita, non cederò il Napoli, nemmeno per 2,5 miliardi di euro." La sua passione è chiara: il cuore azzurro è insostituibile, e fino all'ultimo respiro continuerà a tifare e a guidare la squadra. Ma cosa succederà quando lui non ci sarà più?