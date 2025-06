De Laurentiis Napoli | De Bruyne ecco come ci siamo arrivati; giocare in maniera chiara il mio modus vivendi a differenza di una certa squadra del nord

Aurelio De Laurentiis svela il suo approccio chiaro e deciso al Napoli, puntando su una strategia che fa chiarezza tra ambizione e realismo. Tra le parole del presidente e i grandi nomi come De Bruyne, si traccia il percorso di una squadra che vuole distinguersi, giocando in modo autentico e trasparente, a differenza di altre realtĂ del Nord. Ecco come siamo arrivati fin qui, con un modus vivendi che promette di portare il Napoli lontano.

Le parole di Aurelio De Laurentiis alla presentazione del ritiro estivo del Napoli: «É stato un bel campionato, squadre deboli? Falso» Aurelio De Laurentiis ha presentato ufficialmente i due ritiri estivi del Napoli, previsti dal 17 al 27 luglio a Dimaro Folgarida e dal 30 luglio al 14 agosto a Castel di Sangro.

David Inter, occhio al Napoli! De Laurentiis fa sul serio per l'attaccante del Lille - Il calciomercato entra nel vivo e l'Inter deve fare attenzione: Aurelio De Laurentiis sta puntando con decisione su Jonathan David, attaccante del Lille e obiettivo dei nerazzurri.

