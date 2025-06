De Laurentiis | Finché vivo non vendo il Napoli Non lo venderei nemmeno per due miliardi e mezzo

Aurelio De Laurentiis, con determinazione e passione, ribadisce il suo impegno verso il Napoli: finché vivrà, il club resterà nella sua mani, al di là di ogni cifra. La sua dedizione traspare chiara: il calcio non è solo un affare, ma una missione di vita. E mentre i tifosi sognano nuovi trionfi, lui assicura che il cuore del Napoli rimarrà sempre sotto la sua ala, perché...

De Laurentiis: «Non venderei il Napoli nemmeno per due miliardi e mezzo di euro. Finche campo, non lo vendo Il presidente Aurelio De Laurentiis chiude la conferenza dicendo che non venderà il Napoli finché è in vita. «Non mi sono mai preoccupato delle valorizzazioni. Finché avrò vita, cercherò di tenere in vita il Calcio Napoli. Poi, quando non ci sarò più, i miei figli se vorranno cederlo, lo cederanno. Io ho già rifiutato 900 milioni. Non venderei il Napoli nemmeno per due miliardi e mezzo di euro. Il Calcio Napoli si identifica con la città, con un popolo, con un’idea, con i napoletani, finché questa idea possiamo tutti rappresentarla con onestà intellettuale, andiamo avanti». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it