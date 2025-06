De Laurentiis | De Bruyne operazione nata tre mesi fa È un fuoriclasse con una certa anagraficità

Il mondo del calcio è in fermento, e tra conferme e attese si fa strada la certezza: De Bruyne, nonostante i suoi anni, resta un talento imprescindibile. Recentemente, De Laurentiis ha svelato che l'operazione per il belga è nata tre mesi fa, ma ci tiene a sottolineare che lui rappresenta solo un tassello di un grande progetto. La strada verso una squadra potenziata è ancora lunga e avvincente.

«L’operazione De Bruyne è nata tre mesi fa. Non è la più importante. Perché? De Bruyne è un fuoriclasse, lo sappiamo, anche con una certa anagrafici. Sappiamo perfettamente che è un tassello che viene messo in una squadra che dovrà essere potenziata, abbiamo da affrontare quattro competizioni. È un fatto matematico. Ci saranno parecchie aggiunte. Ci piace lavorare bene, ci piace non lasciare nulla al caso. Non ti saresti mai aspettato che saremmo stati così veloci ad assicurare questa continuity». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it