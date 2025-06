De Laurentiis | “De Bruyne fuoriclasse colpo nato 3 mesi fa” Poi annuncia altri acquisti

Il Napoli si prepara a una stagione da sogno, e De Laurentiis svela i piani ambiziosi del mercato. Con Kevin De Bruyne tra le stelle di un progetto che punta a dominare in Champions, Coppa Italia e oltre, il club mostra una visione chiara e determinata. La strategia di rafforzamento continua: scopri quali sono i prossimi colpi e come il team si sta plasmando per conquistare ogni obiettivo. La sfida è appena iniziata!

Il presidente del Napoli parla anche di strategie di mercato durante la conferenza di presentazione dei ritiri in Trentino e in Abruzzo. "Kevin è un tassello in una squadra che va potenziata visto che avremo quattro competizioni, dalla Champions alla Coppa Italia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

De Laurentiis: "L'operazione De Bruyne è nata 3 mesi fa. È un fuoriclasse. È un tassello che viene messo in una squadra che dovrà affrontare 4 competizioni. Ci saranno tanti innesti". Tweet live su X

Poi mi spiegherete il motivo per il quale De Bruyne, a 34 anni, verrebbe a “svernare” mentre Modric, a 40 anni, verrebbe a “portare esperienza”. De Laurentiis ha ragione: mancate solo voi, CONVERTITEVI AL NAPOLI Tweet live su X