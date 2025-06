De Laurentiis | De Bruyne è il primo tassello del nuovo Napoli ci saranno parecchi arrivi

De Laurentiis ha appena messo il primo mattoncino di una rivoluzione in casa Napoli con l'acquisto di De Bruyne: un segnale forte e ambizioso. La rosa si sta rafforzando e sono attesi altri colpi di mercato per puntare ancora più in alto. Tra conferme e novità, il club sta scrivendo un nuovo capitolo: è il momento di seguire da vicino questa avventura ricca di sorprese e potenzialità.

Tempo di lettura: 5 minuti " Le cose in questa stagione sono andate benissimo per la grande capacità di Conte, che ha saputo far fronte agli infortuni che quest'anno sono capitati numerosi ma lui è stato sempre all'altezza della situazione, riuscendo a risolvere ogni problema che noi pensavamo fosse difficile da risolvere. Quindi Conte ha un grande merito nella vittoria dello scudetto". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis aprendo l'incontro con i rappresentanti dei ritiri di Dimaro in Trentino seguito dal ritiro a Castel di Sangro in Abruzzo. "In questa stagione – ha detto De Laurentiis – ho sentito anche tanti che dicevano del livello basso delle squadre in serie A.

Rivelazione bomba di De Laurentiis: “L’operazione De Bruyne è nata tre mesi fa” Il patron del Napoli ha sottolineato le qualità del centrocampista belga, che si aggiungerà ad altri grandi colpi di mercato #SSCNapoli #DeBruyne #DeLaurentiis Tweet live su X

De Laurentiis: "L'operazione De Bruyne è nata 3 mesi fa. È un fuoriclasse. È un tassello che viene messo in una squadra che dovrà affrontare 4 competizioni. Ci saranno tanti innesti". Tweet live su X