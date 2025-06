De Laurentiis così su Conte | Ha avuto una grande capacità L’annuncio del presidente del Napoli che loda l’ex Juve

Aurelio De Laurentiis ha sottolineato con entusiasmo le qualità di Antonio Conte, esprimendo ammirazione per la sua grande capacità e leadership. Dopo aver blindato il tecnico salentino, il presidente del Napoli ha evidenziato come Conte rappresenti un valore inestimabile nel calcio italiano. La sua gestione e la sua esperienza sono state fondamentali per consolidare il progetto partenopeo, dimostrando ancora una volta che il vero talento si riconosce e si valorizza.

De Laurentiis così su Conte: «Ha avuto una grande capacità». L’annuncio del presidente del Napoli dopo aver blindato il tecnico salentino. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto a margine dell’evento dedicato ai ritiri per incensare Antonio Conte, a lungo corteggiato dalla Juventus, sulla panchina dei partenopei. DE LAURENTIIS – « La grande capacità di Conte è stata quella di saper fronteggiare le difficoltà, che in una stagione ci possono stare. Merito suo se siamo arrivati così in fondo e abbiamo vinto uno scudetto che forse qualcuno ha sottovalutato. C’è stato un campionato incredibile: il Bologna molto forte, la Lazio, la Roma cambiata con Ranieri, oltre alle solite note. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Laurentiis così su Conte: «Ha avuto una grande capacità». L’annuncio del presidente del Napoli che loda l’ex Juve

Ultimissime Juve LIVE: De Laurentiis insiste per Allegri, Conte può così tornare in bianconero - Resta aggiornato con le ultimissime notizie live sulla Juventus. De Laurentiis insiste per Allegri, ma Conte potrebbe tornare in bianconero.

Zero allarmismi. È bastata la notizia di visite mediche "slittate" per generare il panico tra i tifosi del Napoli. Non sono servite le parole di Manna e De Laurentiis (mai sbilanciatosi così tanto in passato riguardo all'arrivo di un top player) per tranquillizzare il tifo.

L'Al-Hilal fa sul serio per Osimhen: sorpasso sul Manchester United, il Galatasaray spera – (Corsport) Scrive il Corriere dello Sport: "De Laurentiis tratta con gli arabi così come sta facendo Osimhen"