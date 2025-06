De Laurentiis | Amichevoli all' estero? Le squadre vogliono venire a Castel di Sangro

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sorprende ancora una volta con la sua visione originale: mentre molte squadre scelgono tournée all’estero, lui preferisce restare in Italia, valorizzando Castel di Sangro come destinazione ambita. “Le squadre vogliono venire a giocare a Castel di Sangro, solo che non sanno come…” Un messaggio forte che sottolinea l’importanza della nostra cultura sportiva e delle radici italiane, distinguendosi nel panorama internazionale.

Show del presidente del Napoli nella conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi. De Laurentiis ha parlato della scelta di restare in Italia per la preparazione in vista della nuova stagione, rifiutando importanti somme di denaro per delle tournée all'estero: "Le squadre vogliono venire a giocare a Castel di Sangro, solo che non sanno come arrivarci"?(YouTube: @sscnapoli). 🔗 Leggi su Gazzetta.it