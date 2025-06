DDL Sicurezza e bufera in Senato Giovanni Berrino Fdl | Donne che fanno figli per rubare non sono degne

La polemica sul ddl sicurezza infiamma il Senato, con Giovanni Berrino di Fratelli d'Italia che solleva un polverone con le sue dichiarazioni. La frase controversa sulle donne e i loro figli scatena l'opposizione, mentre il governo si prepara a votare la fiducia. In un contesto di crescente attenzione per i diritti dei piĂą vulnerabili, la questione solleva interrogativi su etica e giustizia sociale. Un tema delicato che merita una riflessione profonda.

L’opposizione insorge, poi arriva la precisazione: la detenzione dei bambini solo un extrema ratio e su decisione dei giudici. Il governo vota oggi la fiducia, Piantedosi assicura: "Nessun effetto sul sistema carcerario". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - DDL Sicurezza e bufera in Senato. Giovanni Berrino (Fdl): “Donne che fanno figli per rubare non sono degne”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Decreto sicurezza in Senato tra le bagarre. La Russa: "Alzate le mani in segno di resa". Bufera sui "bambini in carcere" - Il dibattito sul decreto sicurezza al Senato si infiamma, con la rissa politica che si fa palpabile. Intanto, l'attenzione si sposta su un tema scottante: i bambini in carcere.

Segui queste discussioni su X

Pacchetto sicurezza nella bufera: tra castrazione chimica e terrorismo di Stato. Opposizioni in allarme Tweet live su X

? Bufera sulla Tonale dei dCarabinieri: Unarma denuncia criticitĂ sulla sicurezza del mezzo. Alfa Romeo respinge le accuse e si riserva azioni legali Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dl sicurezza: in Senato la protesta delle opposizioni, seduta sospesa

Riporta msn.com: Il decreto oggi dovrebbe essere convertito in legge. Ad alimentare lo scontro anche le parole del senatore FdI Berrino: "Bimbi meglio in carcere che a casa con genitori che vanno a delinquere" ...

Dl Sicurezza, il voto finale in Senato | Protesta delle opposizioni sedute per terra: “Vergogna”. Ripresa la seduta

Secondo ilfattoquotidiano.it: È ripresa l’aula del Senato, con le dichiarazioni di voto sul dl sicurezza. La conferenza dei capigruppo, appena terminato, ha di fatto registrato le critiche al testo delle opposizioni, che hanno ...

Dl sicurezza, oggi alle 12 il voto di fiducia in Senato. Piantedosi: «Nessun aggravio sulle carceri». Le opposizioni protestano, seduta sospesa

Lo riporta msn.com: Si terrà oggi alle 12 il voto di fiducia del Senato sul Dl sicurezza. Dopo le dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei gruppi, l'Aula si esprimerà il provvedimento, ...