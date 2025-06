DaziTrump | 50% su acciaio e alluminio

Il presidente Trump ha appena alzato il tiro: i dazi su acciaio e alluminio schizzano dal 25% al 50%. Una mossa strategica che si inserisce nel contesto di una crescente tensione commerciale globale, mirando a proteggere l'industria americana. Ma quali saranno le ripercussioni per i consumatori e le aziende? Rimanete sintonizzati, perché questo cambiamento potrebbe influenzare il costo di molti prodotti che utilizzate ogni giorno!

0.15 Trump ha firmato e i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio passano dal 25% al 50%, due settori considerati strategici dal presidente Usa. Il decreto specifica che le nuove tariffe entreranno in vigore dalla mezzanotte di oggi. "Ho ritenuto necessario aumentare i dazi doganali sull'acciaio e sull'alluminio per adeguare le importazioni e garantire che non mettano a repentaglio la sicurezza nazionale", si legge nel decreto. "Le nuove tariffe contrasteranno l'eccesso di produzione a basso costo dai paesi stranieri". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it