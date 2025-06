Dazi Zanardi Assofond | Raddoppio su acciaio e alluminio forte colpo a commercio internazionale

Il raddoppio dei dazi Usa su acciaio e alluminio, ora al 50%, scuote il commercio internazionale. Fabio Zanardi di Assofond avverte: le ripercussioni saranno immediate. Questo scenario si inserisce in un contesto globale sempre più complesso, dove le tensioni commerciali influenzano non solo le economie locali, ma anche la stabilità delle filiere produttive. Come reagiranno le industrie italiane a questa sfida? Scopriamolo insieme!

"Il raddoppio dei dazi Usa su acciaio e alluminio, giunti ora al 50%, rappresenta un nuovo, forte colpo al commercio internazionale, le cui conseguenze non si faranno attendere". Lo dice all'AdnkronosLabitalia Fabio Zanardi, presidente di Assofond, l'associazione di Confindustria che rappresenta le fonderie italiane. "Questo ulteriore inasprimento della guerra commerciale voluta da Trump

