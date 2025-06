Dazi Trump firma il decreto sul raddoppio per acciaio e alluminio | tariffe al 50%

Trump alza il tiro: tariffe raddoppiate al 50% su acciaio e alluminio. Questa mossa è un chiaro segnale di tensione nei rapporti commerciali globali, mentre l'Europa tenta di mediare con una proposta a Parigi. In un contesto in cui la guerra commerciale sta ridisegnando le alleanze economiche, l'evoluzione di questa vicenda potrebbe influenzare non solo i mercati, ma anche il futuro del commercio internazionale. Rimanete sintonizzati!

La nuova sovrattassa imposta dal presidente americano entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi. La Ue presenta la sua offerta: a Parigi l'incontro tra il commissario europeo al Commercio Sefcovic e il rappresentante americano Greer. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dazi, Trump firma il decreto sul raddoppio per acciaio e alluminio: tariffe al 50%

Altre letture consigliate

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi” - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

Segui queste discussioni su X

#Trump spiega che «Senza #dazi gli Usa non sopravviverebbero» e chiede ai Paesi di presentare le loro migliori offerte entro domani, il Segretario #Bessent rassicura tutti mentre ad aprile in Italia i #consumi registrano una pesante flessione. Ascolta: https://s Tweet live su X

Dazi, ultimatum di Trump: scadenza fissata al 4 giugno • Donald Trump ha stabilito una ultimatum per i dazi: scadenza fissata per il 4 giugno intensificando i negoziati commerciali. Il post Dazi, ultimatum di Trump: scadenza fissata al 4 giugno è app… https://bit Tweet live su X

Dazi USA #Trump: Borse europee in difficoltà, paga il settore auto https://motorionline.com/dazi-usa-trump-borse-europee-in-difficolta-paga-il-settore-auto/… Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Dazi, Trump firma il raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio: dal 25% al 50%

Come scrive msn.com: Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che aumenta i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio dal 25% al 50%, due settori ...

Dazi, Trump firma il decreto sul raddoppio per acciaio e alluminio

Lo riporta corriere.it: Il presidente americano ha firmato il decreto: scattano oggi i dazi del 50% per acciaio e alluminio made in Europe. L'incontro a Parigi tra il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, e il rappres ...

Trump firma per alzare i dazi su acciaio e alluminio al 50%

Scrive msn.com: Ordine esecutivo di Trump che raddoppia i dazi su acciaio e alluminio al 50 per cento. Crescono tensioni commerciali e incertezze per l’industria globale ...