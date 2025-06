Dazi l’Ue inamovibile | Vogliamo l’intesa con Washington

La quiete prima della tempesta sta per scadere, e il tempo per sciogliere il nodo dei dazi con gli Stati Uniti si riduce. Con obiettivi ambiziosi su microchip, materie prime critiche, GNL e contenimento dell’influenza cinese, l’Europa si prepara a un nuovo capitolo di cooperazione strategica. Ma sarà sufficiente per garantire un futuro più stabile e condiviso? Solo il tempo potrà dirlo.