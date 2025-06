Dazi entrano in vigore tariffe al 50% su acciaio e alluminio

I dazi del 50% su acciaio e alluminio, entrati in vigore nella notte, segnano una svolta nel commercio internazionale. Con queste misure, l’amministrazione Trump lancia un chiaro messaggio: protezione e nazionalismo economico tornano protagonisti. Ma attenzione! L’OCSE avverte che questa strada potrebbe indebolire il commercio globale, amplificando le incertezze. Un momento cruciale che potrebbe ridefinire il futuro delle relazioni commerciali in un mondo sempre più interconnesso.

Sono entrati in vigore alle 6 ore italiane (la mezzanotte della costa orientale Usa) i dazi del 50% decisi dall’amministrazione Trump sulle importazioni di acciaio e alluminio. Ieri il presidente americano aveva firmato l’ordine esecutivo in merito. Ocse: “L’incertezza indebolisce commercio e investimenti”. “L’economia globale è passata da un periodo di crescita robusta e inflazione in calo a un percorso piĂą incerto “, ha detto il segretario generale dell’ Ocse, Mathias Cormann, commentando il nuovo Economic Outlook. “Le nostre ultime prospettive economiche mostrano che l’attuale incertezza politica sta indebolendo il commercio e gli investimenti, diminuendo la fiducia dei consumatori e delle imprese e frenando le prospettive di crescita”, ha aggiunto Cormann, sottolineando che “i governi devono impegnarsi reciprocamente per affrontare in modo positivo e costruttivo qualsiasi problema del sistema commerciale globale attraverso il dialogo, mantenendo i mercati aperti e preservando i benefici economici del commercio globale basato sulle regole per la concorrenza, l’innovazione, la produttivitĂ , l’efficienza e, in ultima analisi, la crescita”. 🔗 Leggi su Lapresse.it