daydream la fotografia si fa sogno incanto e riflessione

Daydreams di Mirta Lispi non è solo una mostra fotografica, ma un viaggio tra sogno e realtà, un'incantata riflessione visiva che trasforma le immagini in emozioni. Attraverso un percorso sospeso tra natura magica e stati d'animo nascosti, l'esposizione apre le porte a nuove prospettive e suggestioni. Venerdì 6 giugno alle 18.00, gli spazi di ABACO si animano di incanto—non perdere questa esperienza unica, perché ogni immagine è un sogno che aspetta di essere scoperto.

Non una mostra fotografica. Daydreams, il nuovo progetto espositivo di Mirta Lispi, è un attraversamento visivo tra realtà distorta, natura incantata e stati d'animo sospesi. Apre venerdì 6 giugno alle ore 18.00 negli spazi di ABACO, per il ciclo "OPEN! Le mostre di Abaco". Le immagini di Daydreams non documentano: evocano. Sono visioni trasformate, nate da scatti in pellicola poi rimanipolati digitalmente e stampati in fine art. Il risultato? Fotografie evanescenti, grafiche, quasi liquide, in bilico tra un sogno lucido e una memoria che si rifiuta di svanire. Mirta Lispi parte da una riflessione intima sul rapporto tra esseri umani e natura, e la necessità di tornare ad ascoltare il silenzio delle piante, il suono dei fiori, il movimento nascosto nei parchi cittadini. 🔗 Leggi su Iltempo.it